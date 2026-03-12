Inscription
Tous racistes ?

Jacques-Philippe Leyens

Psychologie des racismes ordinaires Bien que notre société ait fortement évolué au cours des dernières décennies, le racisme reste aujourd'hui une thématique très actuelle. Sommes-nous, au final, tous racistes ? Selon cet ouvrage, la réponse est oui. Même s'il existe des degrés de racisme différents, il est essentiel de s'en rendre compte afin de pouvoir réellement combattre les discriminations raciales. A l'aide de différentes données scientifiques et de sa propre expérience, l'auteur vous montre ici quels sont les mécanismes fondamentaux du racisme et vous invite à une remise en question.

Tous racistes ?

Jacques-Philippe Leyens

Paru le 26/03/2026

292 pages

Mardaga Editions

24,90 €

9782804735890
