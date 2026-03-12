Que se passe-t-il quand l'école sort de ses murs ?? Et si les visites aux musées pouvaient enseigner autant qu'un cours ??? A mi-chemin entre salle de classe et lieu de culture, le musée constitue un espace d'apprentissage vivant, où l'on peut explorer, réfléchir et apprendre autrement. Mais comment faire dialoguer ces deux univers ?? Et que peut-on en tirer pour repenser l'éducation d'aujourd'hui ?? Dans L'éducation muséale au Québec ? : transmettre et apprendre autrement, Anik Meunier et Michel Allard retracent l'évolution de ces liens parfois méconnus, nourris par plus de 40 ans de recherche au sein du Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (GREM). Des classes qui s'installent au musée, des projets conçus avec des adolescents et adolescentes, des modèles pédagogiques concrets ?? : ce livre met en lumière des approches qui transforment l'expérience éducative. Un ouvrage stimulant et accessible, destiné aux enseignants et enseignantes, spécialistes de la culture, et à ceux et celles qui souhaitent penser l'apprentissage autrement.