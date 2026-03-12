Catherine Ceylac, animatrice emblématique de Thé ou Café, revient pour la première fois dans cette autobiographie sur son parcours singulier et nous dévoile avec pudeur et sincérité une part de son intimité. Sa voix accompagne les Français depuis longtemps : hier à la radio et à la télévision, aujourd'hui au théâtre et sur les réseaux sociaux. Mais qui connaît vraiment Catherine Ceylac ? Pendant 23 saisons de son émission Thé ou Café, elle a reçu et souvent aimé les 1 752 invités qui sont venus prendre un petit-déjeuner le week-end sur France 2. Trois présidents de la République, une reine, les plus grands artistes, écrivains, intellectuels de notre temps : tous sont venus se confier sans fard et avec le coeur. A son tour de nous dévoiler un peu de son intimité.