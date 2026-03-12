Les armées françaises

L'armée française est indissociable de la République française et pourtant elle est généralement méconnue. On sait souvent que le chef de l'Etat est le chef des armées ; parfois, qu'elle comporte quatre branches – l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace, et la gendarmerie nationale – ; rarement, comment elle se structure. Avons-nous perdu de vue le rôle central des armées ? Jérôme Pellistrandi fait le point sur l'organisation et les missions des armées. Il pointe aussi du doigt la marginalisation de leur importance politique depuis leur modernisation, avec notamment la suspension du service militaire dans les années 1990. Or, cet ancrage politique explique une grande partie de leur histoire ainsi que celle de nos institutions – la Ve République est notamment inséparable de sa dimension militaire. Il importe donc de comprendre ce lien pour expliquer ce que sont nos armées aujourd'hui ainsi que les défis qu'elles sont appelées à relever au nom de la souveraineté nationale.