Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Esprit Azulejos

Massin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
40 motifs de faïence à colorier + tuto & astuces de Mélodie. colo Plongez dans l'univers fascinant des azulejos, ces carreaux de faïence emblématiques du Portugal, avec cette sélection de 40 motifs variés. De l'art mudéjar aux créations contemporaines, chaque page révèle la richesse de cet artisanat millénaire qui orne palais, églises et façades lisboètes. Les motifs géométriques, floraux et narratifs des azulejos offrent une complexité visuelle parfaite pour le coloriage méditatif.

Par Massin
Chez Charles Massin

|

Auteur

Massin

Editeur

Charles Massin

Genre

Poterie, céramique, mosaïque

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Esprit Azulejos par Massin

Commenter ce livre

 

Esprit Azulejos

Massin

Paru le 12/03/2026

96 pages

Charles Massin

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707214744
9782707214744
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.