Esprit Azulejos

40 motifs de faïence à colorier + tuto & astuces de Mélodie. colo Plongez dans l'univers fascinant des azulejos, ces carreaux de faïence emblématiques du Portugal, avec cette sélection de 40 motifs variés. De l'art mudéjar aux créations contemporaines, chaque page révèle la richesse de cet artisanat millénaire qui orne palais, églises et façades lisboètes. Les motifs géométriques, floraux et narratifs des azulejos offrent une complexité visuelle parfaite pour le coloriage méditatif.