#Essais

Transforme ta peine en pouvoir

Jennifer M Tardy

ActuaLitté
Le témoignage poignant d'une femme qui a surmonté de nombreuses épreuves en transformant sa peine en pouvoir. Au fil des pages, vous découvrirez 15 blessures universelles que l'auteure a expérimenté et transformé grâce à une méthode unique : les Chi-Codes. Chacun d'eux est une clé énergétique concrète qui transforme la mémoire d'une douleur en une ressource. C'est à travers les épreuves que Jennifer M. Tardy a découvert une vérité essentielle : chaque existence est traversée par la peine et quelle que soit son intensité, sa raison d'être reste la même : nous révéler à nous-mêmes. Dans cet ouvrage, vous découvrirez 15 blessures universelles que l'auteure a expérimentées et transformées grâce à une méthode unique : les Chi-Codes. Chacun d'eux est une clé énergétique concrète qui transforme la mémoire d'une douleur en une ressource. Ce ne sont pas de simples exercices, mais des activations qui éveillent votre puissance vitale. Chaque code suit une structure précise, en identifiant la souffrance à transformer, l'émotion à libérer, l'organe et l'élément associés, le rituel énergétique à réaliser, le geste ou la respiration à activer, la zone Feng Shui correspondante, et une phrase d'ancrage pour solidifier la transformation.

Par Jennifer M Tardy
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Jennifer M Tardy

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Réussite personnelle

Transforme ta peine en pouvoir

Jennifer M Tardy

Paru le 26/03/2026

224 pages

Le Courrier du Livre

18,00 €

ActuaLitté
9782702930151
© Notice établie par ORB
