Sur qui tombe la nuit

1952, Mondovi, Algérie. Anna, âgée de dix mois, et sa soeur Line, à peine plus grande, sont recueillies par leurs grands-parents après la disparition inexpliquée de leur mère. 2020, Paris. Anna, affronte un nouveau deuil : celui de Simon, son ex-mari, père de ses enfants. Autour d'elle, Bastien, Laura et Manon, ses enfants devenus adultes, tentent de surmonter leur chagrin, chacun à leur manière. Entre des lettres interdites, les secrets d'une enfance algérienne déchirée par la guerre, et les non-dits d'une famille éclatée, Anna doit affronter une question qui la ronge : et si les absents étaient plus vivants que les vivants ? Un roman poignant, entre quête identitaire et roman familial, où se mêlent la grande et la petite histoire, les rires et les larmes, les cris et les silences, la maladie. Une plongée dans les méandres de la mémoire, où chaque vérité révélée en cache une autre, et où l'amour, malgré tout, reste le seul fil qui relie les générations.