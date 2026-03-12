Inscription
#Roman francophone

Sur qui tombe la nuit

Marie Paule Istria

ActuaLitté
1952, Mondovi, Algérie. Anna, âgée de dix mois, et sa soeur Line, à peine plus grande, sont recueillies par leurs grands-parents après la disparition inexpliquée de leur mère. 2020, Paris. Anna, affronte un nouveau deuil : celui de Simon, son ex-mari, père de ses enfants. Autour d'elle, Bastien, Laura et Manon, ses enfants devenus adultes, tentent de surmonter leur chagrin, chacun à leur manière. Entre des lettres interdites, les secrets d'une enfance algérienne déchirée par la guerre, et les non-dits d'une famille éclatée, Anna doit affronter une question qui la ronge : et si les absents étaient plus vivants que les vivants ? Un roman poignant, entre quête identitaire et roman familial, où se mêlent la grande et la petite histoire, les rires et les larmes, les cris et les silences, la maladie. Une plongée dans les méandres de la mémoire, où chaque vérité révélée en cache une autre, et où l'amour, malgré tout, reste le seul fil qui relie les générations.

Par Marie Paule Istria
Chez Livres Agités

|

Auteur

Marie Paule Istria

Editeur

Livres Agités

Genre

Littérature française

Sur qui tombe la nuit

Marie Paule Istria

Paru le 12/03/2026

290 pages

Livres Agités

20,50 €

ActuaLitté
9782493699084
© Notice établie par ORB
