Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le péril cathare

Jean-Noël Toubon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la mort et la Résurrection de Jésus-Christ, l'Eglise catholique, menée par son pape et aidée par ses plus fervents et plus zélés prédicateurs, n'a eu de cesse de combattre les hérésies aux quatre coins de la chrétienté. Les hérétiques, plutôt que de fragiliser l'Eglise catholique romaine, ne feront que la renforcer à leur dépens. Au cours du Xe siècle, au confins de l'Europe de l'est, va émerger une doctrine dualiste qui, quelques siècles plus tard, prendra le nom de catharisme. Le catharisme, mélange subtil inspiré de gnosticisme, de manichéisme et d'anticléricalisme virulent, prit un essor inquiétant au cours du XIIe siècle dans tout l'Occident si bien que les papes commençaient à s'en inquiéter et durent prendre les dispositions nécessaires. Dans un premier temps, les souverains pontifes qui se sont succédé au XIIe siècle, firent preuve d'une grande mansuétude à l'égard des hérétiques, ils caressaient l'espoir de les voir regagner le giron de l'orthodoxie par la seule intervention des prélats et des prédicateurs catholiques, comme ce fut le cas dans les premiers temps de la Chrétienté. Mais la détermination et le zèle d'un Saint Bernard de Clairvaux, moine cistercien docteur de l'Eglise et d'un Saint Dominique, fondateur de l'ordre des dominicains, furent vains. Le mal était profond et avait gangrené une partie de la société languedocienne. La société médiévale, organisée et structurée autour de la foi catholique, se trouvait fatalement déstabilisée par les doctrines défendues par les hérétiques. Au commencement du XIIIe siècle, l'assassinat d'un légat pontifical par un homme du comte de Toulouse modifia le cours de l'Histoire, l'heure n'était plus à la prédication mais à la répression. Pendant vingt ans, à l'initiative du pape Innocent III, une croisade contre les hérétiques occitants et leurs soutiens fut menée par les barons du Nord c'est-à-dire les "Français" et dont le plus illustre d'entre eux fut sans conteste Simon de Montfort. De cette intervention militaire découla la naissance de l'inquisition médiévale.

Par Jean-Noël Toubon
Chez Editions Voxgallia

|

Auteur

Jean-Noël Toubon

Editeur

Editions Voxgallia

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le péril cathare par Jean-Noël Toubon

Commenter ce livre

 

Le péril cathare

Jean-Noël Toubon

Paru le 26/02/2026

224 pages

Editions Voxgallia

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492953125
9782492953125
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.