Carnets 1937-1947

Cet ensemble de 22 carnets, dont 19 sont inédits, couvre 10 ans de la vie de Paul Gadenne (1937-1947). Ces Carnets font suite au précédent volume publié par les Editions des instants en 2022 : Le long de la vie, Carnets 1927-1937. C'est durant ces années 1937-1947 que Paul Gadenne publie son premier roman, Siloé (1941), et qu'il écrit nombre de ses oeuvres à venir. Cette période de riche création dont les présents carnets témoignent, création entrecoupée de moments où il ne peut travailler à cause de sa maladie (la tuberculose et ses conséquences), se mélange avec la vie : la guerre – avec son lot de déménagements et de privations, la mort de son père, les ruptures et les rencontres, les lectures, les émerveillements ou encore les rêves – qu'il note de plus en plus. Ce sont aussi pour Paul Gadenne des années d'intenses réflexions sur l'art et l'écriture durant lesquelles, aussi, son rapport au christianisme se modifiera sous l'influence notamment de Kafka. C'est toute cette diversité et toute cette richesse que l'on découvre dans ces Carnets, où l'on suit la vie et la pensée de Paul Gadenne prises sur le vif.