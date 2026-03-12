Inscription
Les Ravissements

Justine Nathalie Marzack

"Il fallait que tous les jours j'aille sur le rivage pour voir la mer, constater sa pâleur laiteuse, ses mouvements lents, lourds, déchirés. J'avais grandi dans une partie de la France où la mer ne venait pas , je ne m'en rappelais l'existence que par intermittence." Valentine, Deborah, Morag et Islay se croisent, s'accrochent, s'affrontent parfois, sans jamais vraiment réussir à entrer dans l'intimité de l'autre. L'écriture extrêmement subtile de Justine Nathalie Marzack nous invite dans les géographies intimes de quatre femmes que tout oppose. Elle nous emporte dans ces lieux où se joue notre condition humaine , un texte magnifique qui marque les coeurs et nous suit longtemps.

Par Justine Nathalie Marzack
Chez Double ponctuation

Auteur

Justine Nathalie Marzack

Editeur

Double ponctuation

Genre

Littérature française

Les Ravissements

Justine Nathalie Marzack

Paru le 24/03/2026

200 pages

Double ponctuation

16,00 €

9782490855926
