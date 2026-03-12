Les Ravissements

"Il fallait que tous les jours j'aille sur le rivage pour voir la mer, constater sa pâleur laiteuse, ses mouvements lents, lourds, déchirés. J'avais grandi dans une partie de la France où la mer ne venait pas , je ne m'en rappelais l'existence que par intermittence." Valentine, Deborah, Morag et Islay se croisent, s'accrochent, s'affrontent parfois, sans jamais vraiment réussir à entrer dans l'intimité de l'autre. L'écriture extrêmement subtile de Justine Nathalie Marzack nous invite dans les géographies intimes de quatre femmes que tout oppose. Elle nous emporte dans ces lieux où se joue notre condition humaine , un texte magnifique qui marque les coeurs et nous suit longtemps.