Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Parce que Perec

Kim Nguyen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En mars 2024, alors que la collection Perec 53 vient tout juste d'être lancée, paraît en Espagne Por qué Georges Perec, de l'essayiste espagnol Kim Nguyen, qui fait écho au projet éditorial de L'oeil ébloui. En deux cent trente-six fragments plus un, commençant tous par l'anaphore "parce que" , l'auteur dessine un portrait complet de l'écrivain, révélant les multiples facettes de sa personnalité. Avec enthousiasme et finesse, Kim Nguyen donne au lecteur toutes les raisons de suivre la trace de Perec. Traduction de Marielle Leroy.

Par Kim Nguyen
Chez L'Oeil ébloui

|

Auteur

Kim Nguyen

Editeur

L'Oeil ébloui

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Parce que Perec par Kim Nguyen

Commenter ce livre

 

Parce que Perec

Kim Nguyen trad. Marielle Leroy

Paru le 12/03/2026

53 pages

L'Oeil ébloui

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490364510
9782490364510
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.