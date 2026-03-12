Parce que Perec

En mars 2024, alors que la collection Perec 53 vient tout juste d'être lancée, paraît en Espagne Por qué Georges Perec, de l'essayiste espagnol Kim Nguyen, qui fait écho au projet éditorial de L'oeil ébloui. En deux cent trente-six fragments plus un, commençant tous par l'anaphore "parce que" , l'auteur dessine un portrait complet de l'écrivain, révélant les multiples facettes de sa personnalité. Avec enthousiasme et finesse, Kim Nguyen donne au lecteur toutes les raisons de suivre la trace de Perec. Traduction de Marielle Leroy.