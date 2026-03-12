Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Ravagés

H. Meilah

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un prédateur. Une proie. Une danse macabre. Maddie n'a toujours voulu qu'une chose : la liberté. Depuis qu'on l'a sortie des redrooms pour l'enfermer dans une maison isolée et sauvagement gardée, plus que jamais elle rêve de fuir. Mais le danger rôde, invisible. Caché dans l'ombre, il observe chaque souffle, chaque mouvement. Il la traque, s'abreuvant de sa solitude comme d'un poison délicieux. Elle le sent, il s'approche. Sa présence est une menace constante. Or elle ne fuit pas. Elle attend. Il la provoque. Elle le bouscule. Chaque instant est un jeu, un affront silencieux. Leurs regards se croisent. Leurs âmes s'effleurent. Dans cette poursuite dangereuse, la frontière entre la proie et le prédateur s'efface. Il la chasse, mais se laissera-t-elle capturer ? Dans un jeu où vengeance et obsession se confondent, des sentiments pourraient-ils naître au milieu du chaos ?

Par H. Meilah
Chez Sienna

|

Auteur

H. Meilah

Editeur

Sienna

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ravagés par H. Meilah

Commenter ce livre

 

Ravagés

H. Meilah

Paru le 12/03/2026

Sienna

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488004046
9782488004046
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.