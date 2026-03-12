Un prédateur. Une proie. Une danse macabre. Maddie n'a toujours voulu qu'une chose : la liberté. Depuis qu'on l'a sortie des redrooms pour l'enfermer dans une maison isolée et sauvagement gardée, plus que jamais elle rêve de fuir. Mais le danger rôde, invisible. Caché dans l'ombre, il observe chaque souffle, chaque mouvement. Il la traque, s'abreuvant de sa solitude comme d'un poison délicieux. Elle le sent, il s'approche. Sa présence est une menace constante. Or elle ne fuit pas. Elle attend. Il la provoque. Elle le bouscule. Chaque instant est un jeu, un affront silencieux. Leurs regards se croisent. Leurs âmes s'effleurent. Dans cette poursuite dangereuse, la frontière entre la proie et le prédateur s'efface. Il la chasse, mais se laissera-t-elle capturer ? Dans un jeu où vengeance et obsession se confondent, des sentiments pourraient-ils naître au milieu du chaos ?