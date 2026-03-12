Inscription
Wedding Tales

Le désir est plus fort que la haine. Après avoir pris la fuite pour refaire sa vie à la Nouvelle-Orléans, Merlya Lawrence, une jeune femme française, a retrouvé goût à la vie et s'épanouit auprès de ses amis et dans son travail. A la tête d'une des plus grandes distilleries de la Nouvelle-Orléans, Spencer Lockwood, aussi beau que riche, est un jeune homme à qui tout réussit. Merlya et Spencer partagent le même cercle d'amis et une passion commune : se détester. Chaque minute passée ensemble leur donne des envies de meurtre. Ils n'imaginaient pas pire affront que de devoir se voir régulièrement. Quelle n'est pas leur (mauvaise) surprise quand ils apprennent que tous leurs couples de copains ont décidé de se marier la même année. Les hostilités commencent, la guerre est déclarée et tous les coups sont permis.

Chez Butterfly

Romance sexy

Paru le 12/03/2026

