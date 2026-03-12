Inscription
L'oeil de l'âme

Jeanne-Marie Baude

ActuaLitté
Cet ouvrage est une somme d'exercices visant à aider le lecteur à accueillir l'esprit imaginatif qui sommeille en lui. Jeanne-Marie Baude y aborde des auteurs à succès, révélateurs des inclinations contemporaines, comme Hervé Guibert ou Michel Houellebecq, en n'hésitant pas à les confronter à Victor Hugo, Thomas Mann ou... Benoît XVI. Nous rééditons cet ouvrage (paru initialement en 2009), en y ajoutant un dossier critique, témoin des débats que les questionnements de J.-M. Baude avaient suscités à l'époque. On y trouvera des réactions de Philippe Barthelet, Gilles Baudry, Jeanne-Marie Clerc, Jean-Pierre Jossua, Jean-Pierre Lemaire ou Annie Wellens...

Par Jeanne-Marie Baude
Chez La tête en l'air

|

Auteur

Jeanne-Marie Baude

Editeur

La tête en l'air

Genre

Ecrits sur l'art

L'oeil de l'âme

Jeanne-Marie Baude

Paru le 24/03/2026

224 pages

La tête en l'air

18,00 €

ActuaLitté
9782487782037
© Notice établie par ORB
