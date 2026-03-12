L'oeil de l'âme

Cet ouvrage est une somme d'exercices visant à aider le lecteur à accueillir l'esprit imaginatif qui sommeille en lui. Jeanne-Marie Baude y aborde des auteurs à succès, révélateurs des inclinations contemporaines, comme Hervé Guibert ou Michel Houellebecq, en n'hésitant pas à les confronter à Victor Hugo, Thomas Mann ou... Benoît XVI. Nous rééditons cet ouvrage (paru initialement en 2009), en y ajoutant un dossier critique, témoin des débats que les questionnements de J.-M. Baude avaient suscités à l'époque. On y trouvera des réactions de Philippe Barthelet, Gilles Baudry, Jeanne-Marie Clerc, Jean-Pierre Jossua, Jean-Pierre Lemaire ou Annie Wellens...