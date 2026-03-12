Les cosmétiques maison de l’herboriste

La bible de la beauté green : réalisez vos cosmétiques maison, plus sains et plus écologiques. Les notions clé pour mieux comprendre la peau et ses besoins, avec des questionnaires pour reconnaître son type de peau. L'herbier des 30 plantes les plus efficaces en cosmétique naturelle : principes actifs, bienfaits, utilisations. Découvrir et savoir utiliser les différents ingrédients : hydrolat, huile végétale, huile essentielle, beurre végétal, cire, macérat, poudre... 100 recettes beauté green : une gamme complète de cosmétiques pour constituer sa trousse de beauté végétale selon son type de peau, son âge et son teint. Crèmes de jour, crèmes de nuit, démaquillants, lotions, masques, soins après-solaire, baumes, etc. , vous aurez l'embarras du choix ! La bonne idée : un classement par type de peau permet de trouver en un clin d'oeil la recette ou la routine de soin adaptée. Côté pratique : des ingrédients sélectionnés pour leur coût modique et que l'on peut se procurer facilement. Côté écologique : adieu les produits chimiques ! Ici, seule des substances 100 % naturelles sont proposées, qui respectent la peau et l'environnement. Sans oublier toutes les infos sur le matériel nécessaire, les règles d'hygiène, les méthodes de préparation, la conservation, ainsi que les conseils et astuces pour acheter des produits de qualité.