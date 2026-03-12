Oiseaux de France

Les 250 oiseaux nicheurs et migrateurs de France les plus courants, du Nord à la Méditerranée, présentés dans des fiches très détaillées : description, habitat, époque de présence, alimentation, reproduction... Rien n'est oublié ! Plus de 1 000 photos et dessins de grande qualité, en grand format pour une identification précise de chaque espèce. Les photos ont été prises sur le terrain, loin du nid pour éviter les dérangements. Un classement par grandes familles d'oiseaux, pour immédiatement repérer les espèces proches et éviter les confusions. Une introduction pour se familiariser avec l'univers des oiseaux : morphologie, biologie, migration... Un lexique pour comprendre les termes d'ornithologie. Le plus : tous les conseils pour observer les oiseaux et devenir un ornithologue chevronné (les règles à respecter, de quel matériel a-t-on besoin, les meilleurs spots d'observation, etc.).