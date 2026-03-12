Inscription
#Roman francophone

Le jeu du bonheur a commencé comme ça

Julien Aime

ActuaLitté
Qui n'a jamais rêvé de dire ses quatre vérités à sa (belle)-mère, son boss, son mari, un voisin ou un proche ? D'enfin donner libre cours à ses envies ? Pour fêter le divorce de leur meilleure amie Sarah, Marie et Karine l'emmènent au Pays basque pour un week-end de folie et de lâcher-prise. A l'endroit même où elles ont fêté leur baccalauréat, vingt ans plus tôt. Sur un coup de tête, elles se lancent un défi : pendant une semaine, être 100 % elles-mêmes. Devenir prioritaires. Dire tout ce qu'elles pensent vraiment à leurs familles, collègues, mari, boss, proches... Mais jouer à la vérité, quand on a passé une vie à composer, peut vite devenir risqué. Entre non-dits, rancoeurs et révélations explosives, cette semaine pourrait bien bouleverser leurs vies pour toujours. Le jeu du bonheur commence maintenant. Etes-vous prêts à vous lancer ?

Par Julien Aime
Chez Eyrolles

|

Auteur

Julien Aime

Editeur

Eyrolles

Genre

Littérature française

Le jeu du bonheur a commencé comme ça

Julien Aime

Paru le 12/03/2026

408 pages

Eyrolles

8,90 €

9782416023965
