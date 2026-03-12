Inscription
#Essais

Se réconcilier avec son enfant intérieur

Ariane Calvo

Vous voudriez être fort et cacher vos blessures, car vous associez la vulnérabilité à l'échec ? Vous étouffez vos ressentis par peur d'être rejeté ? Vous vous êtes un peu oublié à force de vous adapter à des idéaux qui ne sont pas les vôtres ? Il arrive fréquemment que, pour réussir notre vie, nous ignorions nos désirs et nos singularités, que nous percevons comme des ressentis toxiques. A travers ces renoncements, nous sacrifions en fait notre enfant intérieur, la part la plus vulnérable, la plus sensible, la plus créative et la plus joyeuse de nous-mêmes. Or, c'est grâce à notre enfant intérieur que nous pouvons découvrir nos ressources, celles qui nous permettront de nous révéler, au monde et à nous-mêmes. Ariane Calvo nous propose de rencontrer cette part pleine de ressources, mais enfouie, de notre psychisme, que notre moi adulte ne cesse de maltraiter, car elle est liée à des peurs ou à des blessures difficiles à apaiser. A travers des témoignages, des questions et des exercices, cet ouvrage nous guide vers la reconquête de notre enfant intérieur et de la dimension la plus vivante et la plus authentique de notre existence.

Par Ariane Calvo
Chez Eyrolles

Auteur

Ariane Calvo

Editeur

Eyrolles

Genre

Connaissance de soi

Se réconcilier avec son enfant intérieur

Ariane Calvo

Paru le 12/03/2026

176 pages

Eyrolles

7,00 €

9782416022906
© Notice établie par ORB
