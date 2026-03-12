Inscription
#Essais

Le coréen pour les nuls

Vincent Grépinet

ActuaLitté
Le guide complet pour acquérir rapidement toutes les bases du coréen quand on part en voyage, avec dictionnaire bilingue inclus et des fichiers mp3 offerts ! Les bases de la langue : la prononciation, les rudiments de la grammaire, la conjugaison, la transcription phonétique simplifiée Entamer la discussion : les salutations, les présentations, poser des questions, parler de la pluie et du beau temps Communiquer efficacement : commander au restaurant, faire des achats, réserver un hôtel, sortir en ville Se débrouiller : avec les nombres, dans les transports, au téléphone, en cas d'urgence EN BONUS : des pistes audio à télécharger sur le site Lisez. com !

Par Vincent Grépinet
Chez First

|

Auteur

Vincent Grépinet

Editeur

First

Genre

Coréen

Le coréen pour les nuls

Vincent Grépinet

Paru le 12/03/2026

352 pages

First

7,95 €

9782412107423
