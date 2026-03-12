Le coréen pour les nuls

Le guide complet pour acquérir rapidement toutes les bases du coréen quand on part en voyage, avec dictionnaire bilingue inclus et des fichiers mp3 offerts ! Les bases de la langue : la prononciation, les rudiments de la grammaire, la conjugaison, la transcription phonétique simplifiée Entamer la discussion : les salutations, les présentations, poser des questions, parler de la pluie et du beau temps Communiquer efficacement : commander au restaurant, faire des achats, réserver un hôtel, sortir en ville Se débrouiller : avec les nombres, dans les transports, au téléphone, en cas d'urgence EN BONUS : des pistes audio à télécharger sur le site Lisez. com !