Smartphones Android pour les Nuls

Dan Gookin

Un livre tout en couleurs idéal pour manipuler votre smartphone Android comme un virtuose ! Que vous possédiez un smartphone Android Sony, Samsung, Motorola, HTC, Google Nexus ou Huawei, ce livre va vous apprendre à maîtriser votre nouvel outil sur le bout des doigts. Ce livre a été entièrement mis à jour pour toute nouvelle version d'Android. Au programme : - Découverte de l'interface et du bureau d'Android - Fonctionnalités de base - Téléphone - Se connecter en Wi-Fi - La messagerie avec Gmail - Surfer sur le Web - S'organiser - S'orienter avec la géolocalisation - Facebook, Twitter et autres - Musique, photos et vidéo - Télécharger des applications sur l'Android Market - Personnalisation avancée du système

Par Dan Gookin
Chez First

Auteur

Dan Gookin

Editeur

First

Genre

Multimédia

Smartphones Android pour les Nuls

Dan Gookin trad. Philip Escartin

Paru le 30/04/2026

400 pages

First

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Scannez le code barre 9782412107171
9782412107171
© Notice établie par ORB
