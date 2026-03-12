Smartphones Android pour les Nuls

Un livre tout en couleurs idéal pour manipuler votre smartphone Android comme un virtuose ! Que vous possédiez un smartphone Android Sony, Samsung, Motorola, HTC, Google Nexus ou Huawei, ce livre va vous apprendre à maîtriser votre nouvel outil sur le bout des doigts. Ce livre a été entièrement mis à jour pour toute nouvelle version d'Android. Au programme : - Découverte de l'interface et du bureau d'Android - Fonctionnalités de base - Téléphone - Se connecter en Wi-Fi - La messagerie avec Gmail - Surfer sur le Web - S'organiser - S'orienter avec la géolocalisation - Facebook, Twitter et autres - Musique, photos et vidéo - Télécharger des applications sur l'Android Market - Personnalisation avancée du système