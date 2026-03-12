Inscription
Savoir maigrir enfin !

Jean-Michel Cohen

Le best-seller du Dr Jean-Michel Cohen entièrement réécrit sur la base de sa propre expérience d'amaigrissement et à la lumière des avancées médicales en matière de perte de poids, et d'équilibrage alimentaire. Un tout nouveau guide testé et approuvé par l'auteur ! En 2025, alors que les réseaux sociaux prennent une place considérable et diffusent des informations de toutes parts, parfois erronées ou dangereuses, le Dr Jean-Michel Cohen s'est donné la mission de remettre en avant la vraie nutrition afin d'aider toutes les personnes cherchant un rééquilibrage alimentaire qui dure. Exit les régimes miracles , les ceintures amincissantes ou les compléments alimentaires brûle-graisse (malheureusement toujours d'actualité), le célèbre nutritionniste - d'ailleurs devenu célèbre grâce à cette méthode ! - vous parle ici d'éducation, d'apprentissage, de pédagogie, le tout pour installer une alimentation équilibrée au quotidien. Et bien sûr, il ne néglige pas les besoins émotionnels et les plaisirs, tout autant nécessaires à cet équilibre. L'objectif est de vous apprendre ce dont votre corps pourrait avoir besoin pour être en forme et pourquoi. Le Dr Cohen vous propose des plannings repas précis (plusieurs options pour plusieurs profils), pour vous lancer sereinement. Voyez également ceci comme un accompagnement afin que vous puissiez ensuite faire vos propres plannings et trouver un rythme qui vous sera pérenne. Vingt-cinq ans après le lancement de cette méthode, le Dr Jean-Michel Cohen vous partage également son vécu et sa propre expérience dans ce livre indispensable pour savoir maigrir ! Enfin !

Savoir maigrir enfin !

Jean-Michel Cohen

Paru le 12/03/2026

302 pages

First

19,95 €

9782412102930
