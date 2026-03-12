Inscription

#Roman francophone

Zone rouge

Christophe Lamfalussy

Comment couvre-t-on une guerre ? Comment raconter le chaos sans s'y perdre, trouver les mots justes au milieu du fracas, et faire entendre la vérité quand tout vacille ? Pendant près de quarante ans, un grand reporter a parcouru les zones rouges de la planète, ces terres de conflits comme la Bosnie, le Kosovo, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Haut-Karabakh où les armes ont pris le dessus. De la chute du mur de Berlin aux attentats du 11 Septembre, quand l'histoire se raconte en direct. Comment couvre-t-on une guerre ? Comment raconter le chaos sans s'y perdre, trouver les mots justes au milieu du fracas, et faire entendre la vérité quand tout vacille ? Pendant près de quarante ans, un grand reporter a parcouru les zones rouges de la planète, ces terres de conflits comme la Bosnie, le Kosovo, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Haut-Karabakh où les armes ont pris le dessus. De la chute du mur de Berlin aux attentats du 11 Septembre, il a vu naître l'histoire en direct. Ce livre plonge dans les coulisses du grand reportage : la préparation, les doutes, les dangers, les rencontres, mais aussi les moments suspendus où l'humain surgit au coeur de la violence. On y découvre le "making of" de l'information : comment un journaliste choisit son angle, protège ses sources, affronte la peur et trouve encore le courage d'écrire. Au fil des pages, on partage des scènes vécues : une discussion clandestine avec les Frères musulmans au Caire, une expédition dans l'Afghanistan des seigneurs de la drogue, une traversée de la Syrie de Bachar sous escorte improbable, ou la fuite sous les drones au Haut-Karabakh. Plus qu'un témoignage, c'est une leçon de journalisme et d'humanité, un plaidoyer pour celles et ceux qui, sur le terrain, s'efforcent de dire le vrai quand le monde s'enflamme.

Par Christophe Lamfalussy
Chez Racine Lannoo

|

Auteur

Christophe Lamfalussy

Editeur

Racine Lannoo

Genre

Littérature française

Zone rouge

Christophe Lamfalussy

Paru le 10/04/2026

256 pages

Racine Lannoo

24,95 €

9782390253655
© Notice établie par ORB

