Va te faire voir chez les trèfles

ET SI UN TREFLE A QUATRE FEUILLES POUVAIT FAIRE FLEURIR L'AMOUR ? Quelqu'un vole la magie de Noël, et le seul indice qu'a laissé le coupable derrière lui est un trèfle. Kristopher, prince de Noël, se dévoue alors pour enquêter au sein de la Fête de la Saint-Patrick. Lorsqu'il arrive en Irlande, quel n'est pas son étonnement quand il découvre que le prince de la Saint-Patrick n'est autre que son ennemi juré de Cambridge, Lochlann. Face aux caméras, ils se présentent comme les meilleurs amis du monde, pourtant Kris n'a jamais rencontré une personne aussi insupportable, têtue et... terriblement sexy ? Plus le temps passe, plus le mystère derrière la disparition de la magie de Noël se complique. Et Kris risque de perdre bien plus que le simple pouvoir de sa Fête. Lochlann est son enfer personnel, et il pourrait bien voler son coeur. Traduit de l'anglais par Julie Mongellaz