Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Va te faire voir chez les trèfles

Sara Raasch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ET SI UN TREFLE A QUATRE FEUILLES POUVAIT FAIRE FLEURIR L'AMOUR ? Quelqu'un vole la magie de Noël, et le seul indice qu'a laissé le coupable derrière lui est un trèfle. Kristopher, prince de Noël, se dévoue alors pour enquêter au sein de la Fête de la Saint-Patrick. Lorsqu'il arrive en Irlande, quel n'est pas son étonnement quand il découvre que le prince de la Saint-Patrick n'est autre que son ennemi juré de Cambridge, Lochlann. Face aux caméras, ils se présentent comme les meilleurs amis du monde, pourtant Kris n'a jamais rencontré une personne aussi insupportable, têtue et... terriblement sexy ? Plus le temps passe, plus le mystère derrière la disparition de la magie de Noël se complique. Et Kris risque de perdre bien plus que le simple pouvoir de sa Fête. Lochlann est son enfer personnel, et il pourrait bien voler son coeur. Traduit de l'anglais par Julie Mongellaz

Par Sara Raasch
Chez Saxus Romance

|

Auteur

Sara Raasch

Editeur

Saxus Romance

Genre

Romance et érotique LGBT

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Va te faire voir chez les trèfles par Sara Raasch

Commenter ce livre

 

Va te faire voir chez les trèfles

Sara Raasch trad. Julie Mongellaz

Paru le 12/03/2026

400 pages

Saxus Romance

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387400031
9782387400031
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.