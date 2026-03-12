Inscription
L'oeil de Goliath

Diego Muzzio

Edimbourg, années 1920. Dans l'hôpital psychiatrique de St Bartholomew, le Dr Edward Pierce tente de percer le mystère d'un ingénieur revenu d'une mission maudite au bout du monde. Là-bas, dans un phare battu par les vents et surnommé " l'Oeil de Goliath ", le réel s'est fissuré : la mer semble douée de conscience, et les ténèbres gagnent les esprits. Mêlant la rigueur du plus pur style gothique anglais à la puissance onirique de la littérature sud-américaine, Diego Muzzio tisse un récit d'une beauté troublante, où l'aventure et la peur se confondent avec la quête de soi. Entre raison et démence, foi et vertige, chaque page interroge ce que signifie être humain. Un voyage hypnotique au coeur des abîmes intérieurs. Campé entre l'Edimbourg des années 1920 et les confins glacés de la Patagonie, le roman déploie un univers où la brume et la solitude deviennent les miroirs de la folie.

Par Diego Muzzio
Chez Libretto

Auteur

Diego Muzzio

Editeur

Libretto

Genre

Littérature Espagnole

L'oeil de Goliath

Diego Muzzio trad. Eric Reyes Roher

Paru le 12/03/2026

182 pages

Libretto

9,20 €

Scannez le code barre 9782386960758
9782386960758
© Notice établie par ORB
