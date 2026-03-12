Inscription
Sites remarquables et insolites de Côte d'Azur

Textes accessibles et didactiques De nombreuses illustrations Des encarts pour contextualiser et ne rien manquer Des cartes pour situer les sites QQu'il soit architectural, naturel, pittoresque ou religieux, le patrimoine qu'offre la Côte d'Azur s'avère remarquable. Du massif de l'Estérel jusqu'aux îles d'Hyères, en passant par les villages pittoresques de Bormes-les-Mimosas, Saint-Paul-de-Vence ou Eze, tous nos sens sont mis en éveil lors de promenades mémorables sur la Côte d'Azur, qui font traverser quelques cités exceptionnelles, parmi les plus belles de France. Dans cet ouvrage, vous ne manquerez pas non plus de percer quelques secrets autour de sites et de monuments d'exception, parmi lesquels figurent inévitablement l'abbaye du Thoronet, la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, les calanques varoises ou encore les nombreuses chapelles d'artistes. Entre nature et culture, partez à la rencontre d'une cinquantaine de sites remarquables des Alpes-Maritimes et du Var.

Genre

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sites remarquables et insolites de Côte d'Azur

Paru le 26/03/2026

160 pages

14,90 €

9782386851377
