La Gironde d'autrefois

Nombreuses cartes postales anciennes Prix attractif Il est temps d'aller redécouvrir cette Gironde fantasmée, grâce à des images d'archive qui nous transportent à une époque où la vie semble s'écouler plus lentement. Sous nos yeux un peu nostalgiques, les visages de nos aïeux, graves ou souriants, témoignent d'un passé dont plus personne ne se souvient... Chaque image d'un village, d'un lieu-dit, d'un atelier ou de la plage détient un témoignage historique irremplaçable. Ce sont autant de choses presque anodines, qui s'estompent peu à peu, et qu'il faut préserver...