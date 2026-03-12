Inscription
La Gironde d'autrefois

Collecif, Ici en région

Nombreuses cartes postales anciennes Prix attractif Il est temps d'aller redécouvrir cette Gironde fantasmée, grâce à des images d'archive qui nous transportent à une époque où la vie semble s'écouler plus lentement. Sous nos yeux un peu nostalgiques, les visages de nos aïeux, graves ou souriants, témoignent d'un passé dont plus personne ne se souvient... Chaque image d'un village, d'un lieu-dit, d'un atelier ou de la plage détient un témoignage historique irremplaçable. Ce sont autant de choses presque anodines, qui s'estompent peu à peu, et qu'il faut préserver...

Par Collecif, Ici en région
Chez Ici en région

Auteur

Collecif, Ici en région

Editeur

Ici en région

Genre

Histoire régionale

La Gironde d'autrefois

Collecif, Ici en région

Paru le 26/03/2026

152 pages

Ici en région

12,90 €

9782386851360
