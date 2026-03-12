Grandes marques de Lorraine

Nombreuses illustrations Pour chaque marque, une frise historique avec les dates clefs Entreprises disparues et actuelles L'identité d'un territoire, d'une région, se définit notamment par l'histoire de son développement, de son activité économique, par la renommée de ses entreprises, des marques et des produits d'ici, qu'elles exportent ailleurs. En un siècle et demi, de nombreuses entreprises ont fait rayonner la Lorraine en France et dans le monde. Clairefontaine, Baccarat, Maximo, Lorraine-Dietrich, Lorina... Autant d'entreprises d'hier et d'aujourd'hui, des marques et des produits qui ont traversé les années et les générations. A travers ce livre, nous vous proposons de revisiter tout ce patrimoine, cette histoire commune, celle de tous les Lorrains. Des histoires de femmes et d'hommes, ayant oeuvré toute leur vie, marqué et façonné la Lorraine à travers le temps.