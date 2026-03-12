Inscription
#Essais

Grandes marques de Lorraine

Collecif, Ici en région

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nombreuses illustrations Pour chaque marque, une frise historique avec les dates clefs Entreprises disparues et actuelles L'identité d'un territoire, d'une région, se définit notamment par l'histoire de son développement, de son activité économique, par la renommée de ses entreprises, des marques et des produits d'ici, qu'elles exportent ailleurs. En un siècle et demi, de nombreuses entreprises ont fait rayonner la Lorraine en France et dans le monde. Clairefontaine, Baccarat, Maximo, Lorraine-Dietrich, Lorina... Autant d'entreprises d'hier et d'aujourd'hui, des marques et des produits qui ont traversé les années et les générations. A travers ce livre, nous vous proposons de revisiter tout ce patrimoine, cette histoire commune, celle de tous les Lorrains. Des histoires de femmes et d'hommes, ayant oeuvré toute leur vie, marqué et façonné la Lorraine à travers le temps.

Par Collecif, Ici en région
Chez Ici en région

|

Auteur

Collecif, Ici en région

Editeur

Ici en région

Genre

Industrie et techniques

Grandes marques de Lorraine

Collecif, Ici en région

Paru le 26/03/2026

136 pages

Ici en région

16,90 €

ActuaLitté
9782386851155
© Notice établie par ORB
