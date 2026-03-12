Inscription
#Beaux livres

Secrets de jardinier

Jean-Paul Imbault, Collecif

ActuaLitté
De nombreux trucs et astuces Livre très illustré, orienté utilisation pratique Fini les ratés, les mésaventures et les déceptions... Après avoir lu ce guide, vous serez fier de votre jardin, de votre potager et de vos plantes d'intérieur. Votre pelouse sera d'un vert éclatant, vos pieds de tomates se porteront à merveille et vos orchidées resplendiront. Tous les conseils et astuces révélés dans ce livre feront de vous un jardinier patient et un observateur soucieux des plantes et de leur environnement, aux méthodes simples, éco-responsables et efficaces. Le jardin d'ornement, le potager ou le verger n'auront plus de secrets pour vous !

Par Jean-Paul Imbault, Collecif
Chez Ici en région

|

Auteur

Jean-Paul Imbault, Collecif

Editeur

Ici en région

Genre

Jardinage

Secrets de jardinier

Jean-Paul Imbault, Collecif

Paru le 26/03/2026

168 pages

Ici en région

12,90 €

ActuaLitté
9782386850738
© Notice établie par ORB
