Secrets de jardinier

De nombreux trucs et astuces Livre très illustré, orienté utilisation pratique Fini les ratés, les mésaventures et les déceptions... Après avoir lu ce guide, vous serez fier de votre jardin, de votre potager et de vos plantes d'intérieur. Votre pelouse sera d'un vert éclatant, vos pieds de tomates se porteront à merveille et vos orchidées resplendiront. Tous les conseils et astuces révélés dans ce livre feront de vous un jardinier patient et un observateur soucieux des plantes et de leur environnement, aux méthodes simples, éco-responsables et efficaces. Le jardin d'ornement, le potager ou le verger n'auront plus de secrets pour vous !