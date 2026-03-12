Sites remarquables et insolites d'Alsace

Des cartes pour situer les sites Des encarts explicatifs pour approfondir, contextualiser ou ne rien rater Patrimoine bâti, religieux, naturel et pittoresque Qu'il soit architectural, naturel, pittoresque ou religieux, le patrimoine alsacien est d'une richesse exceptionnelle. Des ruelles pavées de Colmar aux maisons à colombages de Kaysersberg, en passant par les paysages vallonnés des Vosges et les majestueuses cathédrales de Strasbourg et de Mulhouse, l'Alsace se découvre au fil de balades inoubliables. Chaque détour révèle un village enchanteur, une abbaye chargée d'histoire ou un château dominant la plaine du Rhin. Dans cet ouvrage, partez à la découverte de lieux emblématiques et de trésors cachés, des fortifications de Vauban à Neuf-Brisach aux mystérieux vestiges du mont Sainte-Odile, sans oublier les nombreux musées et églises qui témoignent d'un passé fascinant. Entre nature et culture, laissez-vous guider à travers une cinquantaine de sites remarquables qui font de l'Alsace une région unique.