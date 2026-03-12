Inscription
#Beaux livres

Sites remarquables et insolites d'Alsace

Collecif, Ici en région

ActuaLitté
Des cartes pour situer les sites Des encarts explicatifs pour approfondir, contextualiser ou ne rien rater Patrimoine bâti, religieux, naturel et pittoresque Qu'il soit architectural, naturel, pittoresque ou religieux, le patrimoine alsacien est d'une richesse exceptionnelle. Des ruelles pavées de Colmar aux maisons à colombages de Kaysersberg, en passant par les paysages vallonnés des Vosges et les majestueuses cathédrales de Strasbourg et de Mulhouse, l'Alsace se découvre au fil de balades inoubliables. Chaque détour révèle un village enchanteur, une abbaye chargée d'histoire ou un château dominant la plaine du Rhin. Dans cet ouvrage, partez à la découverte de lieux emblématiques et de trésors cachés, des fortifications de Vauban à Neuf-Brisach aux mystérieux vestiges du mont Sainte-Odile, sans oublier les nombreux musées et églises qui témoignent d'un passé fascinant. Entre nature et culture, laissez-vous guider à travers une cinquantaine de sites remarquables qui font de l'Alsace une région unique.

Par Collecif, Ici en région
Chez Ici en région

|

Auteur

Collecif, Ici en région

Editeur

Ici en région

Genre

Alsace

Sites remarquables et insolites d'Alsace

Collecif, Ici en région

Paru le 26/03/2026

160 pages

Ici en région

14,90 €

9782386850035
© Notice établie par ORB
