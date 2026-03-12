Un monde asservi

Dans les Vosges, au coeur d'une vallée longtemps façonnée par l'industrie du papier, la papeterie familiale Mangin tente de résister. Mais l'arrivée, en 2006, d'un actionnaire nord-américain change la donne : la mondialisation s'invite au village et impose ses règles. Lorsque survient la crise des subprimes, en 2007, l'effet domino frappe l'Europe industrielle. Le secteur du papier-carton, déjà fragilisé par l'essor du numérique, vacille. Les décisions venues d'outre-Atlantique - dictées par les impératifs du capitalisme financier - précipitent la fermeture du site. Dirigeants, employés, familles, commerces locaux : tous deviennent les victimes silencieuses d'une restructuration globale qui dépasse les frontières et ignore les vies humaines. La vallée, dévastée, découvre alors ce que signifie réellement la dépendance économique. Roman social ancré dans une région reculée, Tragique détail met en lumière les mécanismes d'une tragédie contemporaine : comment la fermeture d'une usine emporte un territoire, comment la mondialisation transforme un monde, et comment des femmes et des hommes ordinaires tentent — ou échouent - à se relever face à l'effondrement.