Réseaux sociaux numériques et responsabilité pénale

Pierre-François Laslier

Fers de lance de la démocratisation de la parole en ligne, les réseaux sociaux ont incontestablement bouleversé notre paysage informationnel en offrant à chacun la faculté de s'exprimer et de nouer des contacts avec d'autres personnes. Porteuses d'espoirs, ces plateformes ont également contribué à l'apparition de nouvelles formes d'atteinte qui ne pouvaient laisser indifférent le droit pénal. "Raids numériques ", discours de haine, délinquance sexuelle, tromperies ou atteintes à la personnalité, voilà autant d'agissements illicites qui trouvent à être amplifiés par le canal des réseaux sociaux et qui justifient, in fine, de recourir au droit pénal. La thèse explore alors les rapports entretenus entre cette branche punitive du droit et les réseaux sociaux, et plus exactement, mesure l'incidence de ces services en ligne sur les conditions et la mise en oeuvre de la responsabilité pénale. Loin de bouleverser la responsabilité pénale de fond en comble, les réseaux sociaux incitent plutôt, en raison de leurs particularités, à un renouvellement de ce mécanisme répressif.

Pierre-François Laslier
Chez Editions Mare et Martin

Auteur

Pierre-François Laslier

Editeur

Editions Mare et Martin

Genre

Droit pénal

Réseaux sociaux numériques et responsabilité pénale

Pierre-François Laslier

Paru le 05/03/2026

928 pages

Editions Mare et Martin

67,00 €

9782386002342
