Dans les ruines d'Alep, un chien devient le dernier refuge et le dernier guide d'une humanité perdue. Un roman bouleversant sur la fidélité, la survie, et la lumière qui persiste au coeur du chaos. Alep, février 2023. Dans la poussière et le silence qui suivent le séisme, une femme appelle un nom comme on lance une prière : Zaatar. Elle sait qu'il est encore là, quelque part sous les gravats. Sept ans plus tôt, en pleine guerre, Zaatar est entré dans sa vie. Un chien recueilli dans une ville assiégée, fracturée par la peur et les pertes. Dans leur immeuble d'Alep-Ouest, fragile refuge où cohabitent chrétiens et musulmans, chacun tente de survivre, de ne pas renoncer. Au milieu du chaos, l'animal devient un repère, un lien muet entre les êtres, quand la parole et la confiance se sont effondrées. Fidèle et instinctif, Zaatar perçoit la vérité là où les hommes se mentent, incarne la loyauté et la bonté là où elles semblent avoir disparu... Le Berger d'Alep est le récit bouleversant d'un chien qui réconcilie les hommes avec leur humanité. Troisième roman de Stéphanie Perez, grand reporter de guerre plusieurs fois envoyée en Syrie, cette histoire inoubliable de fidélité et de résistance intime mêle la force du réel à l'émotion de la fiction - une signature qui a déjà séduit des milliers de lecteurs.