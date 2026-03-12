Inscription
Cette princesse tue des monstres

Ry Herman

" Miroir magique au mur... - ; Je ne suis pas au mur ! - ; Vraiment ? Tu vas chipoter pour ça ? - ; Oui. " Un miroir pédant. C'était bien ma veine. Au royaume de Skalla, la princesse Melilot passe le plus clair de son temps à mener à bien des quêtes invraisemblables pour sa belle-mère (maléfique, fallait-il le préciser ? ). Incapable d'aligner trois sortilèges correctement, elle est toujours sauvée in extremis par ses soeurs, largement plus douées qu'elle. Et maintenant, elle doit se marier avec un prince qu'elle n'a jamais rencontré. Fraîchement débarquée dans le pays de son futur époux, les choses se gâtent pour Melilot. Elle rencontre douze chasseurs masqués, un lion qui parle et des monstres qui ne lui veulent pas du bien. Face à toutes ces complications, il va falloir une sacrée dose de magie à notre princesse si elle espère éviter un mariage dont personne ne veut. Et sauver le royaume. Et comprendre qui sont ces mystérieux chasseurs. Et enfin faire taire ce satané lion. Traduit de l'anglais par Thibaud Eliroff " C'est exactement le genre d'histoire que j'aurais voulu lire quand j'étais plus jeune. Un roman impossible à lâcher, irrévérencieux, merveilleux, et d'une absolue sincérité. " Ryka Aoki, autrice de Light from Uncommon Stars " The Princess Bride rencontre Shrek dans ce conte féministe aux personnages fantasques, plein de quêtes farfelues et d'éclats de rire. Cette princesse tue des monstres emporte les lecteurs dans une aventure magique qu'ils ne voudront pas refermer. " Susie Desmond, autrice de Bed and Breakup " Loufoque, plein de rebondissements et de coeur, Cette princesse tue des monstres est une comédie écrite avec talent qui nous montre les contes de fées sous un nouveau jour. Melilot est une princesse pleine d'humour et de charme, dans un roman enchanteur et à mourir de rire". Julia Seales, autrice de A Most Agreeable Murder

Par Ry Herman
Chez Sabran

|

Auteur

Ry Herman

Editeur

Sabran

Genre

Fantasy

Cette princesse tue des monstres

Ry Herman trad. Christophe Rosson

Paru le 12/03/2026

416 pages

Sabran

19,90 €

9782385601775
© Notice établie par ORB
