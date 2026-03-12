A la suite de son livre, Au secours du travail social, l'auteur prolonge et approfondit son travail d'analyse du travail social, en soutenant un dialogue, entre travail social et psychanalyse. S'appuyant sur sa pratique au sein de diverses institutions, il donne de nombreux exemples qui éclairent la dénaturation du travail social. Ce faisant, il dévoile un monde complexe, où se tisse au sein des institutions, un jeu relationnel malsain, trop souvent initié par un management inadapté au travail social. Il explore également, les changements identitaires et les modifications structurelles qui impactent le travail social. Sa praxis de la psychanalyse lui permet une approche avec des concepts, des outils qui viennent éclairer les enjeux du travail social, mais également redonner de l'espoir. C'est une parole forte et authentique dans une période de crise qui se prolonge : elle fait du bien et ouvre des perspectives de résistance.