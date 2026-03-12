Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Travail social et Psychanalyse

Christian Gauffer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la suite de son livre, Au secours du travail social, l'auteur prolonge et approfondit son travail d'analyse du travail social, en soutenant un dialogue, entre travail social et psychanalyse. S'appuyant sur sa pratique au sein de diverses institutions, il donne de nombreux exemples qui éclairent la dénaturation du travail social. Ce faisant, il dévoile un monde complexe, où se tisse au sein des institutions, un jeu relationnel malsain, trop souvent initié par un management inadapté au travail social. Il explore également, les changements identitaires et les modifications structurelles qui impactent le travail social. Sa praxis de la psychanalyse lui permet une approche avec des concepts, des outils qui viennent éclairer les enjeux du travail social, mais également redonner de l'espoir. C'est une parole forte et authentique dans une période de crise qui se prolonge : elle fait du bien et ouvre des perspectives de résistance.

Par Christian Gauffer
Chez Chronique Sociale

|

Auteur

Christian Gauffer

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Travail social et Psychanalyse par Christian Gauffer

Commenter ce livre

 

Travail social et Psychanalyse

Christian Gauffer

Paru le 02/04/2026

Chronique Sociale

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385480882
9782385480882
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.