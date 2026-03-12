Perception et modèles

Deux individus, même étroitement liés, perçoivent et interprètent nécessairement une même situation de manière différente. Par ailleurs, tout modèle constitue une abstraction, donc une représentation simplifiée d'un système réel. Dès lors, comment concevoir, modéliser et organiser, en tenant compte du fait que tout dispositif, système ou agencement futur sera perçu et appréhendé par chacun à travers son propre système de pertinence, sa vision du monde ? Autrement dit, comment construire un système nouveau en considérant que chaque acteur (qu'il soit concepteur, en charge de la maintenance ou utilisateur) abordera la situation selon ses caractéristiques, son expérience et son cadre de référence singulier ? Cet ouvrage réunit une douzaine de contributions de chercheurs proposant des perspectives originales pour éclairer cette problématique et ouvrir des pistes de réflexion sur la diversité des points de vue dans la conception des systèmes.