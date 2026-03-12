Inscription
#Essais

Perception et modèles

Pierre-Michel Riccio

ActuaLitté
Deux individus, même étroitement liés, perçoivent et interprètent nécessairement une même situation de manière différente. Par ailleurs, tout modèle constitue une abstraction, donc une représentation simplifiée d'un système réel. Dès lors, comment concevoir, modéliser et organiser, en tenant compte du fait que tout dispositif, système ou agencement futur sera perçu et appréhendé par chacun à travers son propre système de pertinence, sa vision du monde ? Autrement dit, comment construire un système nouveau en considérant que chaque acteur (qu'il soit concepteur, en charge de la maintenance ou utilisateur) abordera la situation selon ses caractéristiques, son expérience et son cadre de référence singulier ? Cet ouvrage réunit une douzaine de contributions de chercheurs proposant des perspectives originales pour éclairer cette problématique et ouvrir des pistes de réflexion sur la diversité des points de vue dans la conception des systèmes.

Par Pierre-Michel Riccio
Chez Presses des Mines

|

Auteur

Pierre-Michel Riccio

Editeur

Presses des Mines

Genre

Management

Perception et modèles

Pierre-Michel Riccio

Paru le 12/03/2026

185 pages

Presses des Mines

45,00 €

ActuaLitté
9782385426699
© Notice établie par ORB
