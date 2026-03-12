Comment découvrir sa famille d'âmes ?

Un manuel pratique pour identifier sa famille d'âmes et travailler sur sa nature profonde, alternant des exercices de connaissance de soi, des tests de la personnalité, des vidéos, des questionnaires, des quizz et des exercices énergétiques. - ; Ecoute ton âme, elle sait. - ; Bon d'accord, mais si je ne l'entends pas, je fais comment ? Ce manuel pratique va vous permettre d'identifier votre famille d'âmes. En alternant exercices de connaissance de soi, tests de la personnalité, questionnaires et protocoles énergétiques, apprenez de manière active et ludique à accepter votre nature profonde. Une fois que vous aurez conscientisé précisément votre famille d'âmes, vous découvrirez quelle est véritablement votre mission de vie, quels sont vos dons innés, comment soigner vos blessures, ce qui peut vous freiner dans votre évolution, et comment vous créer la vie qui vous convient le mieux. Par la suite, vous pourrez également identifier la famille d'âmes de vos proches : enfants, conjoint, parents, collègues... et cela fonctionne aussi pour vos compagnons à quatre pattes ! Alors, êtes-vous prêt à comprendre qui vous êtes vraiment ainsi que la raison spirituelle de votre incarnation ?