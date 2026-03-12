Au début de l'été 1967, un petit bourg breton est frappé par un drame. Victor Morel-Labat, l'homme le plus illustre du village, est retrouvé mort sur le chemin de la dune. Alors que les habitants se réunissent pour échafauder les premières hypothèses, la coupable semble déjà toute désignée : Ariane Garcini. Depuis son arrivée, cette étrangère dérange. Parce qu'elle vient de la ville, qu'elle fume et qu'elle passe son temps à marcher sur la plage. Mais elle est aussi la dernière à avoir vu Victor vivant. Que cache réellement celle que tout le monde surnomme "la Fille des embruns" ? Avec ce nouveau roman plein de charme et de mystères, Marie-Haude Mériguet nous conte le destin d'une femme libre, qui fascine autant qu'elle trouble. "Une merveille de roman qui décortique la vie et la psychologie d'une petite ville bretonne. Plein de poésie, de finesse et de délicatesse, j'ai adoré". Clara Pailhon, Librairie de l'horloge, Carpentras "Un roman vibrant, captivant, qui se lit d'une traite et reste en tête longtemps après l'avoir refermé". @lafoliedelire_de_san Marie-Haude Mériguet est née en 1983 et vit à Brest. Après le succès de Vivantes, autoédité en grand format puis paru en poche chez J'ai Lu, elle se consacre à l'écriture. Chez Charleston, elle a publié Les Pas de côté en 2024.