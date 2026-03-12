Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Il ne faut pas toucher un capybara !

Rosie Greening, Stuart Lynch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il ne faut pas toucher un capybara... sauf dans ce livre ! Un titre irrésistible de la collection " Il ne faut pas toucher... ", illustré par Stuart Lynch. Des rimes pleines d'humour, des couleurs vives et des textures en silicone pour une expérience de lecture sensorielle et amusante. Les tout-petits adoreront explorer ces pages colorées et interactives tout en découvrant les animaux exotiques de la jungle. Une livre à toucher plein de sensations ! Eclats de rire garantis sur chaque page !

Par Rosie Greening, Stuart Lynch
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

Rosie Greening, Stuart Lynch

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres à toucher

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Il ne faut pas toucher un capybara ! par Rosie Greening, Stuart Lynch

Commenter ce livre

 

Il ne faut pas toucher un capybara !

Rosie Greening, Stuart Lynch

Paru le 12/03/2026

10 pages

1, 2, 3 Soleil !

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384536405
9782384536405
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.