Il ne faut pas toucher un capybara... sauf dans ce livre ! Un titre irrésistible de la collection " Il ne faut pas toucher... ", illustré par Stuart Lynch. Des rimes pleines d'humour, des couleurs vives et des textures en silicone pour une expérience de lecture sensorielle et amusante. Les tout-petits adoreront explorer ces pages colorées et interactives tout en découvrant les animaux exotiques de la jungle. Une livre à toucher plein de sensations ! Eclats de rire garantis sur chaque page !