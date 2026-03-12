Le créateur - L'enquête

Pendant ses années d'études, Lee Strobel en était arrivé à une conclusion : Dieu était démodé. Il croyait que la science moderne avait relégué la foi au rang des mythes anciens. Il était convaincu que la foi et la science s'opposaient. Armé de son esprit critique et de sa rigueur journalistique, il a entrepris une enquête approfondie pour tester cette idée reçue : l'univers et la vie peuvent-ils vraiment s'expliquer sans Dieu ? [...] Et vous, quel sera votre verdict : simple hasard... ou dessein divin ?