Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le créateur - L'enquête

Lee Strobel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pendant ses années d'études, Lee Strobel en était arrivé à une conclusion : Dieu était démodé. Il croyait que la science moderne avait relégué la foi au rang des mythes anciens. Il était convaincu que la foi et la science s'opposaient. Armé de son esprit critique et de sa rigueur journalistique, il a entrepris une enquête approfondie pour tester cette idée reçue : l'univers et la vie peuvent-ils vraiment s'expliquer sans Dieu ? [...] Et vous, quel sera votre verdict : simple hasard... ou dessein divin ?

Par Lee Strobel
Chez Vida Editions

|

Auteur

Lee Strobel

Editeur

Vida Editions

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le créateur - L'enquête par Lee Strobel

Commenter ce livre

 

Le créateur - L'enquête

Lee Strobel

Paru le 26/02/2026

420 pages

Vida Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383912590
9782383912590
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.