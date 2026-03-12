Choisis-moi !

Un livre passionnant pour découvrir les parades nuptiales et les stratégies de séduction les plus incroyables du règne animal. "Bienvenue au concours de talents le plus fou de la planète ! Des animaux du monde entier s'entraînent sans relâche pour participer à la compétition de leur vie. Mouvements hypnotisants, constructions extraordinaires, cadeaux raffinés... Les animaux prouvent leur valeur auprès de leur potentiel partenaire lors de spectacles époustouflants ou de duels colossaux, qui sont autant de démonstrations de génie, de force ou de beauté. Découvre dans ce livre les parades nuptiales et les stratégies de séduction les plus incroyables du règne animal. Que le spectacle commence ! "