Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Choisis-moi !

Ico Romero Reyes, Laura Alejo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre passionnant pour découvrir les parades nuptiales et les stratégies de séduction les plus incroyables du règne animal. "Bienvenue au concours de talents le plus fou de la planète ! Des animaux du monde entier s'entraînent sans relâche pour participer à la compétition de leur vie. Mouvements hypnotisants, constructions extraordinaires, cadeaux raffinés... Les animaux prouvent leur valeur auprès de leur potentiel partenaire lors de spectacles époustouflants ou de duels colossaux, qui sont autant de démonstrations de génie, de force ou de beauté. Découvre dans ce livre les parades nuptiales et les stratégies de séduction les plus incroyables du règne animal. Que le spectacle commence ! "

Par Ico Romero Reyes, Laura Alejo
Chez Kimane

|

Auteur

Ico Romero Reyes, Laura Alejo

Editeur

Kimane

Genre

Animaux sauvages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Choisis-moi ! par Ico Romero Reyes, Laura Alejo

Commenter ce livre

 

Choisis-moi !

Ico Romero Reyes, Laura Alejo

Paru le 12/03/2026

48 pages

Kimane

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383224648
9782383224648
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.