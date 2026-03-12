Untouchable Lady Tome 5

"Hillis, je t'en supplie, meurs à la place de Gabrielle". Untouchable Lady dépeint l'histoire de Hillis qui vit sa mort à plusieurs reprises tout en planifiant sa vengeance. Cette romance fantastique à succès arrive dans la collection KBooks ! Ricardo, un noble, a supplié soeur Hillis de mourir pour sauver leur demi-soeur Gabrielle, avec qui elle ne partage pas la moindre goutte de sang. Hillis comprend qu'elle n'a jamais été aimée autant que cette dernière. Après être morte sept fois, et pour tenter d'échapper à son tragique destin, la douce et timide Hillis laisse place à une version d'elle implacable et avide de vengeance !