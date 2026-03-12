Outre-espace. Temps futurs. Depuis des millénaires, Tay abrite une humanité parfaitement adaptée aux conditions d'un monde-océan. Pour le jeune Ptey, le moment est venu de rejoindre la Maison de Multiplication et découvrir les huit personnalités qui le constituent, ses Aspects - un rite de passage essentiel qui le changera à jamais. Mais dans le ciel de Tay, depuis des décennies maintenant, se presse la Communauté anpreen, huit cents vaisseaux titanesques à la coque de glace nanorenforcée en quête de ressources. Car aussi puissante que soit l'Anpreen, cette très vieille espèce du Clade, elle n'en est pas moins en fuite - et en ruine. En effet, l'armada anpreen n'est que l'écho d'un conflit immensément plus vaste, et l'Ennemi est sur ses talons, il approche, il sera bientôt là. Quel sort réservera-t-il au paisible monde de Tay une fois l'objet de son ire réduit à néant ?? Pour Ptey reste la fuite, mais pour aller où? ? "L'une de ces histoires qui vous rappellent pourquoi vous lisez de la science-fiction. Un récit aussi vaste que l'univers et un feu d'artifice d'idées explosives. La bonne SF, c'est ça". It Doesn't Have to Be Right... Né à Manchester en 1960 d'un père écossais et d'une mère irlandaise, Ian McDonald vit depuis son enfance en Irlande du Nord. Il publie sa première nouvelle en 1982, son premier roman, Desolation Road, en 1988. C'est le début d'une carrière couronnée par les prix les plus prestigieux - Locus, British Science Fiction Award, ou Grand Prix de l'Imaginaire à trois reprises. Ecrivain bourlingueur, McDonald délaisse volontiers les figures imposées de la science-fiction occidentale pour s'intéresser à des cultures tour à tour familières et étrangères. Aspects, space opera tissé dans l'étoffe moirée du vertige, hommage à Olaf Stapledon et aux grands maîtres des récits cosmiques, est le deuxième titre de l'auteur à paraître ici, après Le Temps fut.