Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Aspects

Ian McDonald, Aurélien Police

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Outre-espace. Temps futurs. Depuis des millénaires, Tay abrite une humanité parfaitement adaptée aux conditions d'un monde-océan. Pour le jeune Ptey, le moment est venu de rejoindre la Maison de Multiplication et découvrir les huit personnalités qui le constituent, ses Aspects - un rite de passage essentiel qui le changera à jamais. Mais dans le ciel de Tay, depuis des décennies maintenant, se presse la Communauté anpreen, huit cents vaisseaux titanesques à la coque de glace nanorenforcée en quête de ressources. Car aussi puissante que soit l'Anpreen, cette très vieille espèce du Clade, elle n'en est pas moins en fuite - et en ruine. En effet, l'armada anpreen n'est que l'écho d'un conflit immensément plus vaste, et l'Ennemi est sur ses talons, il approche, il sera bientôt là. Quel sort réservera-t-il au paisible monde de Tay une fois l'objet de son ire réduit à néant ?? Pour Ptey reste la fuite, mais pour aller où? ? "L'une de ces histoires qui vous rappellent pourquoi vous lisez de la science-fiction. Un récit aussi vaste que l'univers et un feu d'artifice d'idées explosives. La bonne SF, c'est ça". It Doesn't Have to Be Right... Né à Manchester en 1960 d'un père écossais et d'une mère irlandaise, Ian McDonald vit depuis son enfance en Irlande du Nord. Il publie sa première nouvelle en 1982, son premier roman, Desolation Road, en 1988. C'est le début d'une carrière couronnée par les prix les plus prestigieux - Locus, British Science Fiction Award, ou Grand Prix de l'Imaginaire à trois reprises. Ecrivain bourlingueur, McDonald délaisse volontiers les figures imposées de la science-fiction occidentale pour s'intéresser à des cultures tour à tour familières et étrangères. Aspects, space opera tissé dans l'étoffe moirée du vertige, hommage à Olaf Stapledon et aux grands maîtres des récits cosmiques, est le deuxième titre de l'auteur à paraître ici, après Le Temps fut.

Par Ian McDonald, Aurélien Police
Chez Belial'

|

Auteur

Ian McDonald, Aurélien Police

Editeur

Belial'

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aspects par Ian McDonald, Aurélien Police

Commenter ce livre

 

Aspects

Ian McDonald, Aurélien Police trad. Gilles Goullet

Paru le 12/03/2026

192 pages

Belial'

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381632087
9782381632087
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.