Gen aux pieds nus Tome 4

Keiji Nakazawa

" Un manga exceptionnel " France Inter La poursuite de la réédition du chef-d'oeuvre de Keiji Nakazawa, fresque historique et intime qui raconte la vie à Hiroshima de 1945 à 1953. Ce quatrième tome ouvre sur un temps plus long : celui de la vie après la bombe atomique, pan méconnu de l'histoire. 20 août 1945 - août 1947 : Le Japon a capitulé et Gen retrouve ses deux grands frères. Contrainte de quitter le refuge qu'elle avait trouvé, la famille réunie retourne à Hiroshima et s'installe dans un abri de fortune. Tiraillé par la faim, Gen cherche de nouveaux repères dans sa ville détruite, bientôt investie par l'occupant américain et des hommes qui comptent bien tirer profit de la débâcle.

Par Keiji Nakazawa
Chez Le Tripode Editions

Auteur

Keiji Nakazawa

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Shonen/garçon

Gen aux pieds nus Tome 4

Keiji Nakazawa trad. Vincent Zouzoulkovsky

Paru le 12/03/2026

288 pages

Le Tripode Editions

13,90 €

9782370554901
