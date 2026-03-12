"Je n'ai jamais été une féministe militante, mais j'ai très mal vécu la discrimination historique qui, jointe aux contraintes d'une société bourgeoise, a rendu difficile l'épanouissement de ma vocation musicale. Et limité la notoriété de mes compositions dans le grand public, alors que les trouvaient brillantes tous les grands compositeurs, César Franck, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel et bien d'autres. Qui n'a pas vécu ces cent trente dernières années, ne peut comprendre l'indignité et la frustration ressenties par les femmes depuis qu'en 1804, le Code civil de Napoléon les a déclarées "mineures". C'est-à-dire n'ayant aucun droit de décider sans l'accord de leur mari, ni de pouvoir agir par elles-mêmes dans ce monde masculin. Ce n'est qu'à l'âge de 50 ans que j'ai enfin été officiellement reconnue comme une grande compositrice, lorsque la profession m'a élue première femme " Secrétaire du Comité " de la Société des Compositeurs de Musique. Je n'aimerais pas que mes filles et petites filles soient obligées d'attendre un âge aussi avancé pour pouvoir mener une vie de femme à part entière. Voilà pourquoi, pendant le peu de temps qu'il me reste à vivre, c'est à leur intention et à travers ma vie de compositrice et d'amoureuse, que je vais noter quelques souvenirs qui pourront leur être utiles".