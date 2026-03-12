Un 14 juillet 1942 au village

Une approche du projet de Révolution nationale et son échec au regard de la micro-histoire d'un village rural. Une contre-manifestation républicaine, le 14 juillet 1942, à Verdun-sur-le-Doubs constitue l'objet de cette courte enquête à partir d'archives inédites. Cet événement, dans une France rurale, au bord de la ligne de démarcation met en lumière tout autant l'établissement du régime de Vichy au village que son échec à gommer les mentalités républicaines. Malgré la répression, ce geste pacifiste éclaire une autre facette d'une résistance précoce au régime de Vichy, comme à l'occupation allemande.