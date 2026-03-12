Inscription
#Album jeunesse

Mon amie la baleine

Isabelle Sandri, Marjolaine Faure

ActuaLitté
Une histoire d'amitié entre un ourson et une baleine, aux illustrations fascinantes. C'est l'été. Un gros soleil jaune fait briller la banquise... Robin, le petit ourson, écoute, fasciné, le chant des baleines. L'une d'elle attire son attention. On dirait qu'elle s'adresse à lui, qu'elle lui chante son prénom... " Eglantine ". Un jour, devenu grand, le pauvre Robin part à la dérive sur un morceau de glace détaché de la banquise... comment va-t-il s'en sortir, seul au milieu de l'océan sur cette glace qui fond à vue d'oeil ?

Par Isabelle Sandri, Marjolaine Faure
Chez Minedition

|

Auteur

Isabelle Sandri, Marjolaine Faure

Editeur

Minedition

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Commenter ce livre

 

Mon amie la baleine

Isabelle Sandri, Marjolaine Faure

Paru le 26/03/2026

32 pages

Minedition

15,00 €

