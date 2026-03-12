Mon amie la baleine

Une histoire d'amitié entre un ourson et une baleine, aux illustrations fascinantes. C'est l'été. Un gros soleil jaune fait briller la banquise... Robin, le petit ourson, écoute, fasciné, le chant des baleines. L'une d'elle attire son attention. On dirait qu'elle s'adresse à lui, qu'elle lui chante son prénom... " Eglantine ". Un jour, devenu grand, le pauvre Robin part à la dérive sur un morceau de glace détaché de la banquise... comment va-t-il s'en sortir, seul au milieu de l'océan sur cette glace qui fond à vue d'oeil ?