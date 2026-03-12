Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Suzanne Aynes

Anixa Carrie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un malheureux incendie, et Suzanne Ayne doit rendre des comptes. Aux psychiatres, aux médecins. Qui fouillent sa mémoire, son passé, sa solitude, dans ce camping-car oublié entre les arbres. Ne trouvent pas la Bête qui sommeille en elle. Alors Suzanne Ayne se plie à la nouvelle vie qu'on lui impose : bus, cantine de l'école, psychologue, divagations. Une vie qu'elle accepte, derrière ses lunettes à double foyer, parfaites pour distordre la réalité... et brouiller les contours de ce qu'elle est vraiment. Mais face au coup de foudre et à l'amour, comment la Bête va-t-elle réagir ?? Un roman sombre et intense, où se mêlent trauma, folie et vengeance.

Par Anixa Carrie
Chez Kubik Editions

|

Auteur

Anixa Carrie

Editeur

Kubik Editions

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Suzanne Aynes par Anixa Carrie

Commenter ce livre

 

Suzanne Aynes

Anixa Carrie

Paru le 14/05/2026

Kubik Editions

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782350831268
9782350831268
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.