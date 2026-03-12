Suzanne Aynes

Un malheureux incendie, et Suzanne Ayne doit rendre des comptes. Aux psychiatres, aux médecins. Qui fouillent sa mémoire, son passé, sa solitude, dans ce camping-car oublié entre les arbres. Ne trouvent pas la Bête qui sommeille en elle. Alors Suzanne Ayne se plie à la nouvelle vie qu'on lui impose : bus, cantine de l'école, psychologue, divagations. Une vie qu'elle accepte, derrière ses lunettes à double foyer, parfaites pour distordre la réalité... et brouiller les contours de ce qu'elle est vraiment. Mais face au coup de foudre et à l'amour, comment la Bête va-t-elle réagir ?? Un roman sombre et intense, où se mêlent trauma, folie et vengeance.