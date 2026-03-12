Cold cases en Grèce antique

Un crime mystérieux, une enquête serrée, un dénouement surprenant puisque le détective lui-même se révèle être l'assassin : la pièce de Sophocle, OEdipe roi, est le premier exemplede roman policier. Mais la culpabilité d'Odipe est-elle si assurée ? Quand on l'examine en détail, la solution, apparemment rigoureuse, laisse apparaître une faille majeure. Est-il alors possible qu'Odipe n'ait pas tué son père et que l'assassin coure encore ? Comment résoudre le plus ancien cold case de l'histoire de la littérature ? Et ce mythe fondateur est-il le seul à être sujet à caution ? D'Antigone à Thésée, d'Ajax à Orphée, d'autres enquêtes dans la Grèce ancienne n'auraient-elles pas été bâclées, qui mériteraient d'être rouvertes dans un souci de justice et de vérité ? Relire la mythologie à la lumière de la critique policière est le défi que tente de relever ce volume, en recourant à un anachronisme assumé, consistant à poser à des textes anciens des questions que leurs auteurs, bien à tort, ne soulevaient pas.