Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Avoir un fils

Camille Abbey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
9 grandes voix de notre société livrent un récit intime sur la question de l'éducation des garçons La construction de l'identité masculine est un processus complexe qui ne repose pas uniquement sur les parents. Elle brasse une part de transmission familiale, mais aussi des constructions collectives (pairs, amis, réseaux sociaux), dont certaines ont pris un virage toxique. 9 voix contemporaines (des pères, des mères, des parents aguerris ou non), se questionnent ici sur les enjeux essentiels de l'éducation des garçons... En tant que parent, comment protéger nos garçons des tentations masculinistes ? En tant que père, quel modèle de masculinité transmet-on à nos fils ? En tant que mère, quel chemin montrer à nos fils ? Comment leur donner les moyens de devenir des hommes sains et équilibrés ? Un ouvrage dirigé par Camille Abbey, avec les récits intimes de Cécile Delarue, Renée Greusard & Clément Combe, Guiguipop, Stéphane Jourdain, Laurent Metterie, Sikou Niakaté, Martin Page, Paul Sanfourche, Louise Tourret.

Par Camille Abbey
Chez Solar

|

Auteur

Camille Abbey

Editeur

Solar

Genre

Grossesse et maternité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Avoir un fils par Camille Abbey

Commenter ce livre

 

Avoir un fils

Camille Abbey

Paru le 02/04/2026

224 pages

Solar

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263193835
9782263193835
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.