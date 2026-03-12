Avoir un fils

9 grandes voix de notre société livrent un récit intime sur la question de l'éducation des garçons La construction de l'identité masculine est un processus complexe qui ne repose pas uniquement sur les parents. Elle brasse une part de transmission familiale, mais aussi des constructions collectives (pairs, amis, réseaux sociaux), dont certaines ont pris un virage toxique. 9 voix contemporaines (des pères, des mères, des parents aguerris ou non), se questionnent ici sur les enjeux essentiels de l'éducation des garçons... En tant que parent, comment protéger nos garçons des tentations masculinistes ? En tant que père, quel modèle de masculinité transmet-on à nos fils ? En tant que mère, quel chemin montrer à nos fils ? Comment leur donner les moyens de devenir des hommes sains et équilibrés ? Un ouvrage dirigé par Camille Abbey, avec les récits intimes de Cécile Delarue, Renée Greusard & Clément Combe, Guiguipop, Stéphane Jourdain, Laurent Metterie, Sikou Niakaté, Martin Page, Paul Sanfourche, Louise Tourret.