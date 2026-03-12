Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Savoir utiliser l'IA dans les études et la recherche en droit

Pierrick Bruyas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le guide pratique sur l'IA pour les étudiants en droit L' intelligence artificielle transforme radicalement les études de droit . Ce manuel, conçu spécifiquement pour les étudiants en droit et les enseignants-chercheurs , s'impose comme le guide pratique indispensable pour maîtriser l' IA générative dans un cadre académique et professionnel. Le lecteur découvrira des méthodes concrètes pour gagner en efficacité tout en respectant la déontologie universitaire : - Maîtriser la mise en page d'un mémoire , la gestion de la bibliographie et des notes de bas de page . - Apprendre à écrire un bon prompt pour obtenir des réponses pertinentes et limiter les erreurs de l'IA. - A travers des exemples réels de prompts et réponses , l'auteur détaille les bonnes pratiques et les pièges à éviter (hallucinations, sources erronées). Cet ouvrage est également une ressource précieuse pour l'enseignement supérieur. Il propose : - Des exemples d'exercices pour les TD (travaux dirigés) afin d'intégrer l'IA dans l'apprentissage. - Des méthodes pour faciliter la rédaction juridique sans sacrifier la réflexion personnelle . - Une approche éthique montrant que la machine ne remplace pas l'analyse critique du juriste. Dans un secteur où les professionnels du droit (avocats, juristes, magistrats) intègrent massivement l' intelligence artificielle , apprendre à utiliser ces outils dès l'université est devenu indispensable pour garantir son employabilité.

Par Pierrick Bruyas
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Pierrick Bruyas

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Méthodes de travail

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Savoir utiliser l'IA dans les études et la recherche en droit par Pierrick Bruyas

Commenter ce livre

 

Savoir utiliser l'IA dans les études et la recherche en droit

Pierrick Bruyas

Paru le 12/03/2026

212 pages

Editions Dalloz

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247249411
9782247249411
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.